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Почти 15 миллионов бюллетеней пропали без вести с выборов 2020 года в США

Мир

Анализ данных голосования по почте показал, что почти 15 миллионов бюллетеней, отправленных избирателям, не были учтены.

Почти 15 миллионов бюллетеней пропали без вести с выборов 2020 года в США

"Основываясь на данных Комиссии по содействию выборам США, анализ, проведенный организацией Public Interest Legal Foundation, показывает, что почти 15 миллионов почтовых бюллетеней фактически исчезли после того, как сотрудники избирательной службы передали их в Почтовая служба США для доставки избирателям", — говорят эксперты по честности выборов Ханс фон Спаковски и Дж. Кристиан Адамс написал в статье для Washington Examiner от 16 сентября.

Фон Спаковски — бывший поверенный Министерства юстиции и эксперт по правовым вопросам в Heritage Foundation. Адамс — президент PILF. Оба также входили в состав Консультативной комиссии по вопросам честности выборов при администрации Трампа .

"Некоторые бюллетени были потеряны. Некоторые из них могли оказаться на этажах многоквартирных домов, и они никогда не были востребованы. Некоторые отправились по адресам, по которым регистрант больше не живет ", — написала пара. "Некоторые могли уйти на пустыри и в бизнес. Некоторые из них, никогда не запрашиваемые избирателем, так и не были возвращены. Другие были отклонены представителями избирательных комиссий, когда их вернули ".

Они основывали свои комментарии на отчете PILF от 17 августа, в котором анализировались бюллетени, отправленные по почте избирателям в 42 штатах.

В докладе проблема голосования рассматривается в более отдаленной перспективе.

"Президент Джо Байден выиграл у Аризоны 10 457 голосов, но, как сообщается, округ Марикопа отправил бюллетени на 110 092 устаревших или неправильных адреса", — отмечается в отчете. "Тот же сценарий примерно произошел в Неваде, где Байден получил 33 596 голосов, а округ Кларк отклонил 93 279 бюллетеней. Урок очевиден: растущее использование массового голосования по почте должно коррелировать с агрессивным ведением списков регистрации избирателей ".

Проверка выборов в Аризоне выявила десятки тысяч сомнительных бюллетеней. Результаты выявили "около 18 000 человек [которые] проголосовали на выборах 2020 года в округе, но были исключены из списков избирателей", — сообщил LifeSiteNews.

Адамс и Спаковски заявили, что отчет является еще одним свидетельством того, почему необходимо отклонить Постановление Палаты представителей № 1, которое, среди прочего, требует проведения голосования по почте по всей стране.

"Этот отчет показывает, что вероятность ошибок и фальсификаций чрезвычайно высока при использовании бюллетеней по почте и автоматической регистрации избирателей", — написали два эксперта по выборам. "Конечно, некоторые в Конгрессе пытаются санкционировать как автоматическое голосование по почте, так и автоматическую регистрацию избирателей".

Консервативный фонд "Наследие" также ведет базу данных о фальсификациях на выборах. В нем перечислены 1333 доказанных случая мошенничества, по которым было вынесено 1146 обвинительных приговоров. Консервативный аналитический центр также имеет обширный список ресурсов по вопросам честности выборов.

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Автор: Павел Морозов, Куратор: Любовь Степушова
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