В США высоко оценили модернизацию российской армии

Заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен отметил высокий уровень российской армии. Об этом он сказал на мероприятии Атлантического совета.

"У России невероятная сильная армия, важно понимать, как сильно они изменили ее в последние 20 лет", — заявил Хайтен.

Также он подчеркнул, что сегодня США впервые имеет дело с двумя ядерными державами. Именно поэтому важно эффективно взаимодействовать как с Москвой, так и с Пекином. По его мнению, это необходимо для мировой стабильности.

Ранее читатели китайской газеты Хуаньцю шибао прокомментировали новый союз США, Великобритании и Австралии, который направлен против КНР. Так, один из пользователей написал в комментариях под статьей, что теперь у Китая и России появилась причина погрузить США в хаос.





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