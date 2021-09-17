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Трамп усомнился, что США управляет Байден

Мир

Бывший президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что сейчас страной управляет Джо Байден.

Трамп усомнился, что США управляет Байден

В интервью изданию The Federalist Трамп предположил, что за Байдена управленческие решения принимают сотрудники его аппарата или, может быть, даже Барак Обама.

"Это может быть штаб Байдена. Это может быть Обама. Это могут быть люди Обамы. Может быть, сочетание того и другого”, — заявил собеседник издания.

Он указал на неоднократное отключение микрофонов во время выступлений президента США.

"Я вижу, что микрофоны выключаются каждый раз, когда Байден говорит", — отметил Трамп.

Он напомнил один из подобных случаев, когда речь президента прервали на середине фразы.

"Он был на середине предложения, и они выключили микрофон и приглушили свет. Это было странно. Когда вы видите такое, что-то происходит", — подчеркнул экс-президент.

Напомним, в минувший понедельник была неожиданно прервана трансляция встречи Байдена в штате Айдахо, где обсуждали лесные пожары на западе США. По мнению ряда американских СМИ, это было сделано из-за того, что президент начал отклоняться от подготовленного текста.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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