Грузинская шахматистка подала в суд на Netflix: её назвали русской

80-летняя советская и грузинская шахматистка, первая женщина-гроссмейстер Нона Гаприндашвили подала в суд на компанию Netflix. Она требует пять миллионов долларов за душевную травму, которую ей нанесла фраза в сериале "Ход королевы".

В сериал есть эпизод, когда после победы в Москве главной героини Бет Хармон, комментатор говорит: "По их стандартам, Хармон вообще никто. Единственно, что в ней необычного — ее пол. Да и этим Россию не удивишь. У них есть Нона Гаприндашвили, чемпионка мира среди женщин, которая никогда не играла против мужчин".

Гаприндашвили эта фраза обидела. К 1968 году, в котором происходят действие эпизода, она провела матчи против минимум 59 мужчин-игроков, включая десять гроссмейстеров. Фото на иллюстрации было сделано в 1963 году.

В иске сказано, что утверждения о том, что Нона Гаприндашвили никогда не играла против мужчин, заведомо ложные. А кроме того, "чрезвычайно сексистские и унизительные".

Отметим, Бет Хармон — вымышленный персонаж и никакой "победы в Москве" не было.

Но есть еще один момент, который чрезвычайно огорчил Нону Гаприндашвили. В иске сказано, что в сериале её назвали русской. Хотя, как сказано в иске, "Netflix знал, что она грузинка, а грузины страдали под русским господством, когда были частью Советского Союза, а позднее подверглись запугиванию и вторжению со стороны России".

Да, так страдали, что первой в мире женщиной-гроссмейстером стала грузинка…

О перспективах иска сказать трудно, не исключено, что Netflix выплатит грузинской шахматистке какую-то сумму в рамках досудебного урегулирования. Надо заметить, что сериал был показан в октябре прошлого года. На осознание произошедшего у грузинской шахматистки ушёл почти год. Ну или у людей, которые решили, что на этой истории можно заработать.