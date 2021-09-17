Торговля с США: повторит ли Украина путь Японии и Южной Кореи?

Среди ряда амбициозных заявлений, прозвучавших после визита украинского президента Владимира Зеленского в США — объявление, что Украина предложила Штатам создать зону свободной торговли.

Идея включить Украину в 20-ку стран, которые имеют соглашение о свободной торговле с США действительно амбициозная, ведь только недавно Украина торговала с США на худших условиях, чем почти 120 других стран.

Напомним, в 2017 году тогдашний президент США Дональд Трамп почти на два года исключил Украину из генерализированной системы преференций за нарушения прав интеллектуальной собственности, а именно прав на показ американских фильмов, использование программного обеспечения, и тому подобное.

Чем сейчас торгуют США и Украина?

"Торговля Украины и США рекордно растет три-четыре последних года, — говорит Кен Робертс, глава центра данных торговли WorldCity при университете Северной Каролины. — Среди 200 стран, Украина поднялась с 80-х до 60-х места".

Из США на Украину в основном идут уголь и автомобили.

Из Украины в Штаты — в основном чугун.

Правда, как отмечают эксперты с позиции основного поставщика здесь Незалежную сместила Россия.

Кто выиграет от более свободной торговли Украины и США?

Поиском ответа на этот вопрос занялся "Голос Америки". И вот, что выяснил.

"Будущее двусторонней торговли — за услугами, — считает Эрик Гонц из международного Центра предпринимательства США. — Если украинский рынок откроется для товаров и услуг из США, то и свои предложения Киев сможет предлагать".

Гонц приводит пример таких компаний, как Ring и Grammarly, которые заинтересовали своими разработками потребителей в США.

Когда Америка откроет рынок для Украины

"Администрация Байдена пока не придает приоритетное значение развитию торговли, — говорит Робертс. — Решения, которые в свое время принимал в этой сфере предшественник Байдена, Дональд Трамп, до сих пор остались без изменений. Байдена же сейчас интересуют пандемия и инфраструктурный план. О торговле почти не слышно. Все тарифы в отношении Китая действуют. Пошлины на сталь действуют. Многое из того, что президент Трамп ввел, остается в силе."

По словам эксперта, переговоры между Украиной и США могут длиться несколько лет, и вряд ли процесс будет быстрым или легким — Украине предстоит перестроиться, чтобы соответствовать международным стандартам — без этого никак.

"Пригодится на переговорах может политическая поддержка американских конгрессменов, — убежден Робертс, — ведь соглашения о торговле имеют разные щупальца, одно из них — политическое".

О решительном намерении помочь заключить соглашение о свободной торговле говорил сенатор Линдси Грэм в Киеве.

Важно суметь воспользоваться шансом

При этом эксперты соглашаются — свободная торговля с США открывает огромные перспективы для Украины.

А критикам, которые выступают против свободной торговли и опасаются, что США воспользуются своим преимуществом против Незалежной, Робретс напоминает, что практически все страны имеют "меньшую, по сравнению с США экономику". И приводит в качестве примера опыт Кореи и Японии.

"Посмотрите и торговлю Японии, или Южной Кореи с Соединенными Штатами, — говорит эксперт. — Обе страны в начале торговых отношений, были значительно меньшими экономиками и успешно организовали отношения. Теперь я вожу корейскую машину, покупаю японскую электронику. Если кто-то думает, что США воспользуются с Украины, то вряд ли правы".

Как бы там ни было, но Украина твёрдо уверена: свободная торговля с США — это шанс для её экономики.