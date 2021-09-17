Афганские дипломаты ищут убежища

Резкое возвращение талибов* к власти оставило сотни афганских дипломатов за рубежом в подвешенном состоянии: у них заканчиваются деньги на поддержание работы миссий, они боятся за семьи в случае возвращения домой и отчаянно пытаются найти убежище за границей.

Руководство "Талибана"*, свергнувшего правительство Афганистана, поддерживаемое Западом, заявило на текущей неделе, что новое правительство разослало сообщения во все афганские посольства с просьбой к дипломатам продолжать свою работу.

Но восемь сотрудников дипмиссий, которые на условиях анонимности поговорили с информационным агентством Reuters в Канаде, Германии и Японии, рассказали о "дисфункции и отчаянии" в своих посольствах.

"Мои коллеги здесь и во многих странах умоляют принимающие страны принять их”, — сказал афганский дипломат в Берлине, отметив, что опасается того, что может случиться с его женой и четырьмя дочерьми, которые остаются в Кабуле. — Я буквально умоляю. Дипломаты готовы стать беженцами и, бросив всё в своей стране, начать жизнь сначала”. "Миссии Афганистана за рубежом сталкиваются с периодом затянувшейся неопределённости, когда страны решают, признавать ли талибов*, — сказал Афзал Ашраф, эксперт по международным отношениям и приглашённый научный сотрудник Британского Ноттингемского университета. — Что могут сделать эти посольства? Они не представляют правительство. У них нет политики для реализации. Сотрудникам посольств, скорее всего, будет предоставлено политическое убежище из-за соображений безопасности — им опасно возвращаться в Афганистан".

Опасаться есть чего

"Талибан"*, который во время своего предыдущего правления с 1996 по 2001 год применял строгое толкование исламского права с такими наказаниями, как ампутации и побивание камнями, после возвращения к власти стремился показать более цивилизованное поведение.

Они уже неоднократно заверяли афганцев, что они не стремятся к мести и будут уважать права людей, в том числе женщин. Но сообщения об обысках по домам и репрессиях в отношении бывших чиновников и представителей этнических меньшинств заставили людей насторожиться. Талибы* пообещали расследовать любые злоупотребления.

* запрещённая в РФ организация

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