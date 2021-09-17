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Нашлась пропажа: Барадар жив и отвергает слухи о распрях внутри "Талибана"*

Мир

Высокопоставленный лидер талибов* Абдул Гани Барадар, ранее назначенный премьер-министром нового правительства Афганистана, после нескольких дней молчания "появился в эфире".

Нашлась пропажа: Барадар жив и отвергает слухи о распрях внутри "Талибана"*

В интервью национальному вещателю страны он опроверг слухи о своём убийстве, которые появились после сообщений о внутреннем расколе в группировке талибов*, распространившиеся после драки в президентском дворце Кабула.

По словам премьер-министра талибов*, он все эти дни "был в поездке, поэтому не имел доступа к средствам массовой информации".

"Слава Аллаху, я абсолютно здоров, — сказал Барадар. — Новости о нашем внутреннем конфликте, о которых сообщают СМИ, также не соответствуют действительности. У нас есть взаимопонимание между собой, больше, чем в семье. Мы заверяем афганскую нацию, моджахедов, старейшин и молодёжь, что они не должны беспокоиться, ибо нет никаких причин для беспокойства”.

Талибы* также опубликовали видеозаписи, показывающие Барадара на встречах в Кандагаре.

* организация запрещена на территории РФ

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Главные лидеры Талибана 2021.
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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