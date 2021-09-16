Меркель: прогресс в реализации Минских договоренностей ничтожен

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ничтожным прогресс в реализации Минских договоренностей по Украине. Заявление прозвучало в Париже перед встречей с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

По словам канцлера, они намерены обсудить с Макроном работу в "нормандском формате", потому что на сегодняшний день ситуация на юго-востоке Украины остается сложной, а прогресс у урегулировании конфликта в Донбассе — ничтожен.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что власти не могут выполнить Минские соглашения в том виде, который есть сейчас, потому что Киеву мешает российская армия, которая, по мнению Данилова, находится на территории страны и мешает провести выборы в Донбассе.

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