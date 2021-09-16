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Премьер-министр Грузии: Саакашвили — наркоман

Мир » Бывший СССР » Грузия

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший президент страны Михаил Саакашвили является наркоманом.

Премьер-министр Грузии: Саакашвили — наркоман

По словам премьера, политик до сих пор не может обойтись без употребления психотропных препаратов. Об этом свидетельствуют его выступления.

"В зависимости от дозы иногда повышается его тон, иногда снижается", — цитирует главу грузинского правительства газета Взгляд.

Гарибашвили предположил, что 9 августа 2008 года на заседании Совета национальной безопасности Саакашвили находился под действием наркотиков.

Ранее Саакашвили пообещал вернуться на родину к местным выборам, которые пройдут 2 октября, и стать главой оппозиционных сил. Однако при пересечении грузинской границы ему грозит арест, так как в стране против него заведено несколько уголовных дел, по некоторым из которых он уже признан виновным и приговорён к лишению свободы.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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