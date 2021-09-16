Премьер-министр Грузии: Саакашвили — наркоман

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший президент страны Михаил Саакашвили является наркоманом.

По словам премьера, политик до сих пор не может обойтись без употребления психотропных препаратов. Об этом свидетельствуют его выступления.

"В зависимости от дозы иногда повышается его тон, иногда снижается", — цитирует главу грузинского правительства газета Взгляд.

Гарибашвили предположил, что 9 августа 2008 года на заседании Совета национальной безопасности Саакашвили находился под действием наркотиков.

Ранее Саакашвили пообещал вернуться на родину к местным выборам, которые пройдут 2 октября, и стать главой оппозиционных сил. Однако при пересечении грузинской границы ему грозит арест, так как в стране против него заведено несколько уголовных дел, по некоторым из которых он уже признан виновным и приговорён к лишению свободы.

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