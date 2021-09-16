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Журналист рассказал о "тарифном геноциде" украинцев

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинский журналист Владимир Синельников заявил, что быстрый рост цен на газ на топливном рынке Европы грозит ужесточением "тарифного геноцида" граждан Украины. Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала PolitWera.

Журналист рассказал о "тарифном геноциде" украинцев

По словам журналиста, Украина вынуждена покупать газ у Словакии по рыночной цене, при этом Братислава перепродаёт Киеву российский газ и берет за это маржу. Соответственно, для украинских потребителей газ будет обходиться дороже, чем для жителей Словакии и ЕС.

Синельников отметил, что в настоящее время украинцы переживают "тарифный геноцид" и много платят за коммунальные услуги, однако скоро столкнутся с новым ростом тарифов.

С 1 января на Украине выросли цены на газ, а власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. Из-за этого в стране все чаще проходят акции протеста, участники которых требуют снизить тарифы.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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