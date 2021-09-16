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Глава МИД Франции о сделке Австралии: "Это удар в спину"

Мир

Руководитель МИД Франции Жак-Ив Ле Дриан заявил о злости от предательства австралийскими властями. Канберра отказалась сотрудничать с Парижем в строительстве подлодок и заключила сделку с Лондоном и Вашингтоном.

Глава МИД Франции о сделке Австралии: "Это удар в спину"

"Контракта века" не получилось

По словам министра, его страна и Австралия были в хороших отношениях, однако её правительство предало доверие Франции. Политик с сожалением отметил, что переговоры о создании подлодок шли два года. Жак-Ив Ле Дриан прокомментировал поступок Канберры:

"Это удар в спину. Это одностороннее, жестокое, непредсказуемое решение очень похоже на то, что делал господин Трамп".

Также в интервью телеканалу France Info глава сообщил, что по плану французы доставили бы готовые подлодки Австралии в 2023 году. Журналисты писали об этом соглашении, как о "контракте века". Речь шла о 66 миллиардах долларов.

Китай ответит

Напомним, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в четверг, 16 сентября, сообщил о переходе подводного флота на атомные подводные лодки. В этом деле стране должны помочь Америка и Британия. Новый союз назвали AUKUS.

Аналитик по оборонным и стратегическим исследованиям Австралийского национального университета Хью Уайт убеждён, что в ближайшим будущем Китай может объявить об ответных мерах.

"В обостряющемся соперничестве между Америкой и Китаем мы поддерживаем Соединённые Штаты и делаем ставку на то, что они выиграют", — объяснил решение Австралии специалист.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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