Киев возмутился отсутствием ООН на "Крымской платформе"

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба запланировал встречу властей страны и представителей ООН, чтобы обсудить их отсутствие на мероприятии "Крымская платформа". Об этом политик сообщил на брифинге.

Дмитрий Кулеба уверен, что сотрудники ООН отказались посещать площадку по политическим мотивам. По мнению министра, международная организация отвернулась от Украины в пользу других стран. Политик прокомментировал позицию форума:

"Скажу дипломатическим языком — это неправильное решение".

Также, по данным ТАСС, Дмитрий Кулеба подчеркнул, что украинские власти и члены ООН при встрече обсудят эту тему.

Мероприятие "Крымская платформа" прошло 23 августа этого года в Киеве. Организатором выступил президент Украины Владимир Зеленский. Многие европейские лидеры отправили на эту площадку сотрудников МИД и Минобороны.

Ранее правительство Киева и Вашингтона опубликовали документ, исходя из которого политики этих стран продолжат трудиться, чтобы наказать Россию за агрессию. По данным авторов текста, наша страна силой изменила границы Украины. Также украинские и американские власти убеждены, что из-за России погибли свыше 14 тысяч украинцев.

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