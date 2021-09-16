EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Женщины лёгкого поведения наградили Газманова за песню "Путана"
Жители семи регионов России задержаны за призывы к беспорядкам в дни выборов
Владимир Машков прокомментировал дебют Бузовой во МХАТе
Песков отреагировал на доклад Европарламента о "холодной войне" с Россией
В Кремле уверены в качестве вакцин после вспышки COVID-19 в окружении Путина
Врачи рассказали об опасной для детей болезни, которую можно спутать с гриппом
Самоизоляция Путина продлится ещё неделю
Песков раскрыл подробности о вспышке COVID-19 в окружении Путина
Анфиса Чехова вышла в свет в прозрачном платье-невидимке

Киев возмутился отсутствием ООН на "Крымской платформе"

Мир » Бывший СССР » Украина

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба запланировал встречу властей страны и представителей ООН, чтобы обсудить их отсутствие на мероприятии "Крымская платформа". Об этом политик сообщил на брифинге.

Киев возмутился отсутствием ООН на "Крымской платформе"

Дмитрий Кулеба уверен, что сотрудники ООН отказались посещать площадку по политическим мотивам. По мнению министра, международная организация отвернулась от Украины в пользу других стран. Политик прокомментировал позицию форума:

"Скажу дипломатическим языком — это неправильное решение".

Также, по данным ТАСС, Дмитрий Кулеба подчеркнул, что украинские власти и члены ООН при встрече обсудят эту тему.

Мероприятие "Крымская платформа" прошло 23 августа этого года в Киеве. Организатором выступил президент Украины Владимир Зеленский. Многие европейские лидеры отправили на эту площадку сотрудников МИД и Минобороны.

Ранее правительство Киева и Вашингтона опубликовали документ, исходя из которого политики этих стран продолжат трудиться, чтобы наказать Россию за агрессию. По данным авторов текста, наша страна силой изменила границы Украины. Также украинские и американские власти убеждены, что из-за России погибли свыше 14 тысяч украинцев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Во сколько обойдётся Украине членство в НАТО?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Владимир Машков прокомментировал дебют Бузовой во МХАТе
Песков отреагировал на доклад Европарламента о "холодной войне" с Россией
В Кремле уверены в качестве вакцин после вспышки COVID-19 в окружении Путина
Врачи рассказали об опасной для детей болезни, которую можно спутать с гриппом
Самоизоляция Путина продлится ещё неделю
Австралия решила умереть за интересы США
Песков раскрыл подробности о вспышке COVID-19 в окружении Путина
Киев возмутился отсутствием ООН на "Крымской платформе"
Анфиса Чехова вышла в свет в прозрачном платье-невидимке
"США пора переходить к делу": Кулеба о гарантиях по "Северному потоку-2"
Популярное
Мир. Новости мира
"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина

Мировые СМИ ломают голову над вопросом: пойдёт ли на новый президентский срок Владимир Путин, и если нет, то кто возглавит Россию?

"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина
Эксперт поделился методами выжить во время встречи с медведем: "Курить и петь"
Общество
Эксперт поделился методами выжить во время встречи с медведем: "Курить и петь"
Политика. Новости и аналитика
Чистая логика: Иосиф Дискин назвал имя того, кого Путин готовит "на своё место"
Политика. Новости и аналитика
Си Цзиньпин рекомендовал Байдену сменить "тон" и отказался встречаться
Любовь Степушова Австралия решила умереть за интересы США Любовь Степушова Ирина Гусакова Учёные из США собираются воскресить мамонтов Ирина Гусакова Игорь Буккер Разразится ли в Афганистане гражданская война: от кого это зависит Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Афганистан: лидеры талибов* устроили драку в президентском дворце
Интересные Новости
Илон Маск отправил на орбиту девушку без ноги
На Украине придумали, как заработать на российском газе в обход России
Мировая кооперация
На Украине придумали, как заработать на российском газе в обход России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников