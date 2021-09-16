Лукашенко обвинил Запад в использовании санкций ради экономической выгоды

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что западные страны используют вопрос соблюдения прав человека с целью надавить на суверенные государства. По мнению президента, таким образом политики пытаются удовлетворить экономические интересы.

На заседании сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в столице Таджикистана Александр Лукашенко обвинил Запад в гибридном влиянии. Руководитель республики убеждён, что власти вводят санкции по выдуманным причинам. Например, мировые лидеры отказались от компании "Белавиа" и запретили самолётам летать над Белоруссией после скандала с посадкой судна Ryanair.

"Мы прекрасно понимаем, что истинным мотивом подобных мер является неприкрытый лоббизм своих экономических, и не только, интересов", — заключил Александр Лукашенко, слова которого процитировали журналисты БелТА.

Напомним, ранее президент Белоруссии заявлял, что Минск поддерживает идею о международном расследовании ситуации с самолётом Ryanair. Его посадили 23 мая в столице из-за сообщения о взрывчатке. Среди пассажиров были оппозиционер Роман Протасевич и россиянка София Сапега. Александр Лукашенко отрицал версию, по которой судну пришлось приземлиться по приказу лидера.

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