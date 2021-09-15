Прокуратура Праги не раскроет основания задержания россиянина

Пражская прокуратура, изучающая дело россиянина Александра Франчетти, не будет раскрывать содержание касающихся его документов, которые поступили от властей Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Алеш Цимбала.

"Мы не может раскрывать содержание документов, поступивших на Франчетти с Украины, включая изложенные в них основания, по которым он был задержан", — цитирует заявление пресс-секретаря РИА Новости.

По словам Алеша Цимбалы, по поводу содержания переданных Чехии документов нужно обращаться к властям Украины. Пресс-секретарь отметил, что это предусмотрено существующей международной практикой.

Алеш Цимбала рассказал, что прокурор Ярослава Новотна начала изучение материалов дела россиянина. После завершения расследования дела в суд Праги могут направить предложение об экстрадиции Александра Франчетти на Украину.

Напомним, активист "Крымской весны" Александр Франчетти был задержан в аэропорту Праги на основании выданного Украиной ордера.14 сентября россиянина заключили под стражу.

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