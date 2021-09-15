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Прокуратура Праги не раскроет основания задержания россиянина

Мир

Пражская прокуратура, изучающая дело россиянина Александра Франчетти, не будет раскрывать содержание касающихся его документов, которые поступили от властей Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Алеш Цимбала.

Прокуратура Праги не раскроет основания задержания россиянина

"Мы не может раскрывать содержание документов, поступивших на Франчетти с Украины, включая изложенные в них основания, по которым он был задержан", — цитирует заявление пресс-секретаря РИА Новости.

По словам Алеша Цимбалы, по поводу содержания переданных Чехии документов нужно обращаться к властям Украины. Пресс-секретарь отметил, что это предусмотрено существующей международной практикой.

Алеш Цимбала рассказал, что прокурор Ярослава Новотна начала изучение материалов дела россиянина. После завершения расследования дела в суд Праги могут направить предложение об экстрадиции Александра Франчетти на Украину.

Напомним, активист "Крымской весны" Александр Франчетти был задержан в аэропорту Праги на основании выданного Украиной ордера.14 сентября россиянина заключили под стражу.

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"Чехии не дают сблизиться с Россией"
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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