Взрыв в Бейруте: украинских торговцев аммиачной смертью ждёт суд

Обнаружены документы, которые показывают, что 750 тонн аммиачной селитры, которые взорвались в Бейруте год назад принадлежат торговой сети, которая "контролируется украинцами и скрывается за завесой доверенных лиц и подставных фирм".

Об этом сообщает Международный Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Взрыв в порту Бейрута произошел в августе 2020 года, погибли более 200 человек и получили ранения 6,5 тысяч, около 300 тысяч потеряли крышу над головой. Ущерб оценивался в 10-15 миллиардов долларов. Власти Ливана в качестве причины называют пожар, связанный с хранением в порту опасных химикатов.

Журналисты из OCCRP утверждают, что груз принадлежал компании Savaro Ltd., связанной с бизнесменом Владимиром Вербонолом из Днепра. По данным OCCRP, эта зарегистрированная в Лондоне компания в 2013 году перевозила партию товаров весом 2 тысячи тонн. 750 тонн из Грузии на предприятие по производству взрывчатых веществ в Мозамбике. Однако из-за долгов и технических проблем судно MV Rhosus было остановлено в Бейруте.

Журналисты подчеркнули, что определить, кому принадлежит Savaro, было непросто, поскольку настоящие акционеры скрываются под компаниями, зарегистрированными в офшорах.

Было доказано, что компания входила в торговую сеть, торгующую нитратом аммония. По словам журналистов, днепровская сеть компаний принадлежит и возглавляется группой бизнесменов, включая Вербонола и его тестя Николая Алисеенко. Сеть работала под разными торговыми марками, людьми и подставными компаниями и была частью более крупной сети, которая торговала аммиачной селитрой технической чистоты, которая используется для производства взрывчатых веществ.

Химические вещества и удобрения продавались в африканские страны как минимум с 2000-х годов

Два офшорных поставщика услуг, которые работают с клиентами в бывших советских республиках — кипрская Interstatus и британская группа агентов Alpha and Omega — обеспечивали работу сети в течение многих лет.

Вскоре итоги расследования могут иметь и юридические последствия. В прошлом месяце адвокаты подали в суд на Savaro в Великобритании от имени Коллегии адвокатов Бейрута и жертв взрыва, утверждая, что компания несет значительную ответственность за катастрофу.

В заявлении, направленном OCCRP , украинские компании отрицают свою причастность к поставке судном Rhosus и возлагают вину за взрыв в Бейруте на власти Ливана.

"Все время сферой деятельности Atlantis Corporation, Savaro и Dniprosoft были IТ-технологии: производство программного обеспечения и интернет-маркетинг", — говорится в заявлении.

Ранее OCCRP рассказала, как в центре Киева действует самый большой мошеннический колл-центр на Украине.