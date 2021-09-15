EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Швеции мужчине дали срок за шпионаж в пользу России
"Радуйся, живи, улыбайся!" - Макsим поцеловала дочь на детской площадке
Учёные нашли в чае 500 неизвестных потенциально опасных продуктов
В Италии священник несколько лет закупал наркотики на деньги от пожертвований
Полицейские Бурятии получили сроки за пытки подростка
Сенатор заявил о подготовке Евросоюза к прямому управлению гражданами России
Политолог оценил перспективы ввода санкций против оператора "Северного потока-2"
Садальский объяснил, почему поссорился с Татьяной Васильевой
Учёные: прививка от гриппа помогает бороться с коронавирусом

Взрыв в Бейруте: украинских торговцев аммиачной смертью ждёт суд

Мир » Бывший СССР » Украина

Обнаружены документы, которые показывают, что 750 тонн аммиачной селитры, которые взорвались в Бейруте год назад принадлежат торговой сети, которая "контролируется украинцами и скрывается за завесой доверенных лиц и подставных фирм".

Об этом сообщает Международный Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Взрыв в порту Бейрута произошел в августе 2020 года, погибли более 200 человек и получили ранения 6,5 тысяч, около 300 тысяч потеряли крышу над головой. Ущерб оценивался в 10-15 миллиардов долларов. Власти Ливана в качестве причины называют пожар, связанный с хранением в порту опасных химикатов.

Журналисты из OCCRP утверждают, что груз принадлежал компании Savaro Ltd., связанной с бизнесменом Владимиром Вербонолом из Днепра. По данным OCCRP, эта зарегистрированная в Лондоне компания в 2013 году перевозила партию товаров весом 2 тысячи тонн. 750 тонн из Грузии на предприятие по производству взрывчатых веществ в Мозамбике. Однако из-за долгов и технических проблем судно MV Rhosus было остановлено в Бейруте.

Журналисты подчеркнули, что определить, кому принадлежит Savaro, было непросто, поскольку настоящие акционеры скрываются под компаниями, зарегистрированными в офшорах.

Было доказано, что компания входила в торговую сеть, торгующую нитратом аммония. По словам журналистов, днепровская сеть компаний принадлежит и возглавляется группой бизнесменов, включая Вербонола и его тестя Николая Алисеенко. Сеть работала под разными торговыми марками, людьми и подставными компаниями и была частью более крупной сети, которая торговала аммиачной селитрой технической чистоты, которая используется для производства взрывчатых веществ.

Химические вещества и удобрения продавались в африканские страны как минимум с 2000-х годов

Два офшорных поставщика услуг, которые работают с клиентами в бывших советских республиках — кипрская Interstatus и британская группа агентов Alpha and Omega — обеспечивали работу сети в течение многих лет.

Вскоре итоги расследования  могут иметь и юридические последствия. В прошлом месяце адвокаты подали в суд на  Savaro в Великобритании от имени Коллегии адвокатов Бейрута и жертв взрыва, утверждая, что компания несет значительную ответственность за катастрофу.

В заявлении, направленном OCCRP , украинские компании отрицают свою причастность к поставке судном Rhosus и возлагают вину за взрыв в Бейруте на власти Ливана.

"Все время сферой деятельности Atlantis Corporation, Savaro и Dniprosoft были IТ-технологии: производство программного обеспечения и интернет-маркетинг", — говорится в заявлении.

Ранее OCCRP рассказала, как в центре Киева действует самый большой мошеннический колл-центр на Украине.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Любовь Степушова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Иркутские власти обсудят внешний вид школьников после инцидента с учеником
Подруга Леонтьева рассказала, как жена певца борется за его трезвость
В Швеции мужчине дали срок за шпионаж в пользу России
"Радуйся, живи, улыбайся!" - Макsим поцеловала дочь на детской площадке
Военный обозреватель: западные стратеги хотят, чтобы Украина обезлюдела
Учёные нашли в чае 500 неизвестных потенциально опасных продуктов
В Италии священник несколько лет закупал наркотики на деньги от пожертвований
Взрыв в Бейруте: украинских торговцев аммиачной смертью ждёт суд
Полицейские Бурятии получили сроки за пытки подростка
Синдром Барта: что это такое и какими грозит осложнениями
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Я за коляской в магаз": Елена Воробей стала бабушкой

Звезда "Аншлага" Елена Воробей поделилась с подписчиками неожиданной новостью. Юмористка объявила, что стала бабушкой. Эта новость удивила фолловеров, так как единственной дочке артистки — всего восемнадцать лет.

"Я за коляской в магаз": Елена Воробей стала бабушкой
"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина
Мир. Новости мира
"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина
Политика. Новости и аналитика
Мария Захарова похвалила украинского журналиста за честность
Российский шоу-бизнес
Садальский высмеял Эрнста и Маслякова за низкие рейтинги
Игорь Буккер Разразится ли в Афганистане гражданская война: от кого это зависит Игорь Буккер Ирина Гусакова Сорняки полезны: их можно есть Ирина Гусакова Усам Оздемиров Пенсионная реформа зашла слишком далеко, так как "пришлась не ко двору" Усам Оздемиров
Общество
Собчак прокомментировала уход Путина на самоизоляцию
Мир. Новости мира
Дочь задержанного в Чехии россиянина заявила, что его не передадут Украине
Борис Краснов перед смертью раскрыл тайны Пугачёвой
Российский шоу-бизнес
Борис Краснов перед смертью раскрыл тайны Пугачёвой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников