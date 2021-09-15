В Италии священник несколько лет закупал наркотики на деньги от пожертвований

Флорентийский священник из Прато получил домашний арест за покупку "наркотика для изнасилования". По данным обвинения, мужчина и его друг несколько лет устраивали мероприятия сексуального характера.

Правоохранители рассказали, что священник дон Франческо Спаньези вместе с товарищем приглашал в гости людей с помощью сервисов для знакомств. На этих встречах использовали кокаин и гамма-бутиролактон. По предварительной информации, их закупали из других стран на деньги, которые прихожане жертвовали для церкви.

Журналисты la Nazione узнали, что сначала арестовали друга священника. Он хотел привезти из Голландии в Италию литр наркотических веществ.

По словам участников встреч, злоумышленники, за некоторыми исключениями, давали запрещённые вещества просто так.

Ранее в Таиланде полиция заинтересовалась больницей для заражённых коронавирусом людей. Один из сотрудников учреждения пожаловался, что пациенты употребляют наркотики. Также он возмутился их драками и развратными действиями.

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