На Украине рассказали, что умеет система "Железный купол"

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что система "Железный купол", которую США могут предоставить Украине, обеспечит защиту важных инфраструктурных объектов и повысит боеспособность украинской армии.

Ранее американские конгрессмены добавили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, предусматривающую продажу или передачу Украине новых систем ПРО, в том числе батарею "Железный купол".

По словам Арестовича, американская система противоракетной обороны способна прикрывать территорию площадью 150 квадратных километров и с вероятностью 90% перехватывать все ракеты, которые туда летят. Таким образом, ПРО может уничтожать неуправляемые ракеты, которыми оснащены такие системы залпового огня, как "Смерч" и "Град".

Арестович подчеркнул, что система ПРО "Железный купол" способна прикрыть весь Мариуполь от российских ракет.

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