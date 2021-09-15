В ЕС назвали гибридной атакой ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией

Ситуация с мигрантами на границах ЕС с Белоруссией является "гибридной атакой" со стороны Минска, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте.

"Речь идёт о гибридной атаке со стороны Белоруссии, мы продолжим проявлять солидарность с приграничными государствами. Люди не должны быть пешками в политике, как это происходит на границе с Белоруссией", — цитирует заявление Урсулы фон дер Ляйен РИА Новости.

Она высказалась за ускорение разработки и принятия в ЕС пакта о миграции, предложенного ранее Еврокомиссией.

"Необходимо ускорить работу по выработке миграционного пакта ЕС. Необходимо управлять миграционными процессами. Вопрос очень противоречивый, но компромисс возможен", — заявила глава Еврокомиссии.

Она отметила, что в Европе выступают против нелегальных мигрантов. Вместе с тем есть мнение, что миграция стимулирует экономический рост.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕС не может отказаться от своих гуманитарных обязательств.

Напомним, ранее канцлер РФГ Ангела Меркель назвала "гибридной атакой" кризис с беженцами на границе Белоруссии и Евросоюза.

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