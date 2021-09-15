EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В ФСБ назвали "Меджлис"* основным проводником украинского реваншизма
Милонов сравнил сексуальное просвещение с попыткой изнасилования
Рогозин объяснил, почему Россия отложила разработку сверхтяжёлой ракеты
На Украине рассказали, что умеет система "Железный купол"
Адвокат Добровинский высказался о решении суда не смягчать приговор Ефремову
"Наконец-то хорошие новости из России": британцы о самоизоляции Путина
Сторонникам Навального предложили проголосовать за доверенное лицо Путина
Песков заявил о необходимости принятия мер в отношении нелегальных мигрантов
Психолог объяснила, почему люди не ценят себя в отношениях

В ЕС назвали гибридной атакой ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией

Мир

Ситуация с мигрантами на границах ЕС с Белоруссией является "гибридной атакой" со стороны Минска, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте.

В ЕС назвали гибридной атакой ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией

"Речь идёт о гибридной атаке со стороны Белоруссии, мы продолжим проявлять солидарность с приграничными государствами. Люди не должны быть пешками в политике, как это происходит на границе с Белоруссией", — цитирует заявление Урсулы фон дер Ляйен РИА Новости.

Она высказалась за ускорение разработки и принятия в ЕС пакта о миграции, предложенного ранее Еврокомиссией.

"Необходимо ускорить работу по выработке миграционного пакта ЕС. Необходимо управлять миграционными процессами. Вопрос очень противоречивый, но компромисс возможен", — заявила глава Еврокомиссии.

Она отметила, что в Европе выступают против нелегальных мигрантов. Вместе с тем есть мнение, что миграция стимулирует экономический рост.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕС не может отказаться от своих гуманитарных обязательств.

Напомним, ранее канцлер РФГ Ангела Меркель назвала "гибридной атакой" кризис с беженцами на границе Белоруссии и Евросоюза.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Молчание Европы": мигранты берут Старый Свет силой
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Эксперт назвал дату окончания роста цен на газ в Европе
В ЕС назвали гибридной атакой ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией
Сторонникам Навального предложили проголосовать за доверенное лицо Путина
Украина "клянчит": почему Лавров перестал быть дипломатом
Песков заявил о необходимости принятия мер в отношении нелегальных мигрантов
Психолог объяснила, почему люди не ценят себя в отношениях
Диетолог рассказала, как лучше питаться представителям разных групп крови
ФСБ раскрыла имена Крымских диверсантов
Адвокат рассказал, как Михаилу Ефремову живётся в колонии
ЦБ: чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту упал на 88%
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Я за коляской в магаз": Елена Воробей стала бабушкой

Звезда "Аншлага" Елена Воробей поделилась с подписчиками неожиданной новостью. Юмористка объявила, что стала бабушкой. Эта новость удивила фолловеров, так как единственной дочке артистки — всего восемнадцать лет.

"Я за коляской в магаз": Елена Воробей стала бабушкой
"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина
Мир. Новости мира
"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина
Политика. Новости и аналитика
Мария Захарова похвалила украинского журналиста за честность
Российский шоу-бизнес
Садальский высмеял Эрнста и Маслякова за низкие рейтинги
Ирина Гусакова Сорняки полезны: их можно есть Ирина Гусакова Усам Оздемиров Пенсионная реформа зашла слишком далеко, так как "пришлась не ко двору" Усам Оздемиров Любовь Степушова Украина "клянчит": почему Лавров перестал быть дипломатом Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Дочь задержанного в Чехии россиянина заявила, что его не передадут Украине
Общество
Собчак прокомментировала уход Путина на самоизоляцию
Борис Краснов перед смертью раскрыл тайны Пугачёвой
Российский шоу-бизнес
Борис Краснов перед смертью раскрыл тайны Пугачёвой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников