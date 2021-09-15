СМИ: сестра арестованного в Чехии россиянина обратилась к Путину

Сестра гражданина РФ Александра Франчетти, который был задержан в Праге по выданному Украиной ордеру и арестован, обратилась за помощью к Владимиру Путину.

Как сообщила RT россиянка, она написала обращение к президенту, в котором попросила помочь вернуть её брата в РФ.

Ранее сообщалось, что активиста "Крымской весны" Александра Франчетти задержали в аэропорту Праги на основании ордера Интерпола, который выдала Украина. Киев заявил о причастности россиянина к преступлениям против Украины.

14 сентября Александр Франчетти был заключён под стражу в Праге. Защита россиянина подал апелляцию на его арест.

Дочь арестованного россиянина заявила СМИ, что её отца не планируют экстрадировать на Украину.

После задержания Франчетти российский МИД потребовал от посла Чехии в Москве предоставления подробной информации о случившемся.

В министерстве предупредили посла, что продолжение деструктивной линии Праги в отношении РФ и её граждан приведёт к дальнейшей деградации двусторонних отношений.

В МИД Чехии была направлена соответствующая нота.

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