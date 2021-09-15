В Вашингтоне не считают ракетный пуск КНДР угрозой для США

Индо-Тихоокеанское командование ВС США считает, что недавний ракетный пуск КНДР не представляет угрозу для Америки.

В сообщении командования говорится, что была проведена оценка событий, но она не несет угрозы территории США, военным и союзникам штатов. Об этом говорится в пресс-релизе американских военных.

При этом в сообщении указывается, что ракетный пуск демонстрирует дестабилизирующее влияние незаконной оружейной программы Китая.

В августе китайская армия на военных учениях испытала новые ракеты. Испытания проводились на северо-западе Китая. Военные силы провели пуск двух ракет с новыми боеголовками. Результаты испытаний оцениваются, как успешные.

Во время испытаний ракеты уничтожили цели, располагавшиеся на расстоянии более сотни километров.

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