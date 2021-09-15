Общественники винят Китай в содействии глобальному потеплению

35 неправительственных организаций из 13 стран мира потребовали от госбанка Bank of China прекратить финансировать зарубежные угольные шахты. Они считают, что инвестиции в добычу топлива содействуют глобальному потеплению.

За последние шесть лет Bank of China инвестировал 35 миллиардов долларов в зарубежные угольные электростанции, передаёт Reuters.

По мнению активистов, это не только усугубило экологическое положение, но и противоречит ранее озвученной программе Китая в "отношении изменения климата".

Жалобу общественников в банке не прокомментировали, но заверили, что Китай и так планировал сокращать долю иностранного угля на рынке. Так, по заявлению председателя финансовой организации, они «постепенно сократят» долю общих инвестиций в угольные проекты в последующие четыре года.

Ранее Pravda.Ru писала, что Китай заявил о сокращении прироста объёма потребления угля. В правительстве РФ озвучили, что если и дальше Поднебесная пойдёт по пути жёсткого регулирования импорта топлива в страну, то российская "угольная стратегия" окажется на грани провала.

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