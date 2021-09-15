Литовские военные опасаются ехать в Африку: им там мерещатся российские солдаты

Не успев успокоиться после российско-белорусских военных учений, Литва, которая хочет направить своих солдат в одну из стран Африки на помощь французам, проводящим там контртеррористическую операцию, замерла в нерешительности.

Причина — опасения, что в республике Мали литовским военным придётся столкнуться с "вооружёнными россиянами-наёмниками" одной частной военной компании.

Как сообщает портал LRT, такую информацию правительство страны якобы получило из "неназванного дипломатического источника", утверждающего, что некая ЧВК заключила контракт с официальными властями Мали.

"… частная военная компания из России может развернуть до тысячи военнослужащих в Мали, где литовские войска будут нести службу вместе с союзниками — немцами и французами. Франция возглавляет антитеррористическую операцию "Бархан" и ранее обратилась к Литве с просьбой присоединиться к миссии ЕС в Такубе. Добровольческим силам национальной обороны Литвы (KASP) в Мали в настоящее время поручено защищать немецкую базу, и они развернуты в рамках миссии МИНУСМА ООН", — пишет LRT.

Как следует из материала издания, бойцы российской ЧВК поедут в Мали "для обучения местных солдат и защиты важных персон".

"Общественное мнение в Мали выступает за расширение сотрудничества с Россией", — заявил агентству Рейтер представитель министерства обороны Мали.

К слову, отвечая на вопрос ТАСС, Дмитрий Песков не стал комментировать утверждения СМИ о присутствии в Мали инструкторов из России и переадресовал вопрос в Министерство обороны Российской Федерации.

Напомним, что вооружённый конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. При этом ряд стран НАТО вместе с США оказали военно-техническую поддержку свержению Каддафи.