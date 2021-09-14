Госсекретарь США объяснил провал американской кампании в Афганистане

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вывод военных сил Америки из Афганистана был вынужденным и поспешным решением администрации Дональда Трампа.

По словам дипломата, президент США Джо Байден получил негативные отношения с движением "Талибан"* из-за ошибочных решений Трампа.

Блинкен отметил, что независимо от решений команды Трампа Байден все равно бы не добился положительных результатов в Афганистане. Об этом говорится на сайте Госдепартамента.

Кампания США в Афганистане, считающаяся провалом, была завершена 31 августа. После этого президент США заявил, что уход военных сил из страны завершает попытку перестроить другие страны.

Ранее Блинкен пообещал выполнить в полной мере обязательства перед Украиной в сфере безопасности.

* запрещённая в России террористическая организация.

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