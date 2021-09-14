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В Японии вандалы исписали монумент призывами отобрать Курилы силой

Мир

Жители японского города Немуро исписали монумент "Мост на четыре северных острова" призывами вернуть Курилы силой. Этот поступок сильно разозлил местного мэра.

Масатоси Исигаки заявил, что сильно возмущён хулиганской выходкой жителей города. Градоначальник отметил, что этот мост является символом возвращения острова, которого ждут все японцы.

Ранее на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена менять свою позицию в переговорах с Японией по Курилам. Лидер напомнил, что положение в Конституции закрепляет территориальную целостность России.

При этом премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ВЭФ не участвовал, поскольку "не получал приглашения на этот форум".

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Япония и Курилы - вещи несовместимые
Автор: Редакция Правда.Ру, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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