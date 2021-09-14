На Украине в городе Хмельницкий сотрудник полиции приехал на вызов, но отказался разговаривать с гражданами на украинском языке, чем вызвал скандал.
Женщина потребовала, чтобы правоохранитель соблюдал языковое законодательство и общался с ней только по-украински. Полицейский отказался следовать этому требованию и продолжил разговаривать на русском языке.
Возмущённая украинка сказала, что восьмой год идет война, и она "не понимает язык агрессора". Она принялась поправлять сотрудника полиции после каждого сказанного им слова и переводить его речь на украинский язык.
Коллеги правоохранителя заявили, что по нормам украинского законодательства силовики имеют право общаться с гражданами по-русски.
После опубликованной в соцсетях видеозаписи полицейское ведомство Украины решило провести служебную проверку.
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