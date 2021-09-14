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В ЛНР обвинили Киев во лжи насчёт "открытых" КПП

Мир » Бывший СССР

Пресс-секретарь делегации Луганской народной республики, территории которой неподконтрольны Киеву, Мария Ковшарь рассказала, что Украина сделала невозможными переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе.

В ЛНР обвинили Киев во лжи насчёт "открытых" КПП

По словам представителя, Украина второй раз сорвала заседание Трёхсторонней контактной группы. В ходе него могли договориться об обмене пленными. В Киеве отказались снимать с них обвинения, из-за чего встреча стала невозможной.

Также Мария Ковшарь в Telegram-канале подчеркнула, что украинские власти врут, когда называют новые КПП на линии разграничения открытыми, поскольку на них может быть опасно.

Ранее МВД России предложило включить жителей Донецкой и Луганской народных республик в программу по переселению соотечественников. По мнению эксперта Pravda.Ru Александры Докучаевой, граждане смогут подавать заявление на участие в программе прямо в России, а не стремится в консульство на Украине, куда можно и не добраться. Участникам программы помогают с переездом и оформляют социальные льготы.

"Упрощение порядка программ вступления — это важно", — отмечала специалист.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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