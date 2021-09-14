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В США пообещали поддержку Украине в сфере безопасности

Мир

Власти США готовы оказывать поддержку Украине в сфере безопасности, в том числе в случае российской агрессии. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

В США пообещали поддержку Украине в сфере безопасности

На слушаниях сенатор от штата Пенсильвания Брайан Фицпатрик рассказал о своём недавнем посещении Украины. По словам конгресмена, власти страны, напуганные произошедшим в Афганистане, выразили сомнение в готовности американских властей поддерживать Украину.

В связи с этим Брайан Фицпатрик спросил госсекретаря, может ли Вашингтон подтвердить, что сделает всё возможное, чтобы поддержать "друзей на Украине в случае российской агрессии".

"Совершенно точно. … Мы выполним обязательства перед Украиной, в том числе, кстати, те, которые президент Байден и президент Зеленский обсуждали лишь около двух недель назад ", — цитирует ответ Энтони Блинкена ТАСС.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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