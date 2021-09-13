Генерал СБУ рассказал, как будет обороняться Киев в случае войны с РФ

Бывший глава Службы безопасности Украины, генерал-полковник Игорь Смешко рассказал, как украинская армия будет действовать в случае войны с Россией.

Военный не исключил, что российская армия нападет сразу с трёх направлений и "зажмёт в клещи" ВСУ.

Поскольку у Вооружённых сил Украины нет союзников, то Киев должен использовать "глубоко эшелонированную" тактику, отметил Смешко.

Он выразил сомнения в том, что украинская противовоздушная оборона сможет противостоять Воздушно-космическим силам России.

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