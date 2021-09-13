Баранец раскрыл истинный смысл учений Польши на белорусской границе

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец заявил, что суть польских мероприятий "Рысь-21" не в закреплении оборонительных механизмов. По словам эксперта, таким образом власти попытались продемонстрировать ответ на учения "Запад-2021" России и Белоруссии.

В мероприятиях "Рысь-21" поучаствовали шесть тысяч солдат. Две тысячи из них тренировались на границе с Белоруссией. Привлекли свыше тысячи единиц военной техники. Руководитель Минобороны Польши Мариуш Блащак отметил, что учения нужны с целью не допустить провокации.

Учения в Польше совпали с ежегодными российско-белорусскими мероприятиями. По словам обозревателя, это произошло по решению членов НАТО.

Виктор Баранец убеждён, что такие действия пока не стоит считать провокацией, поскольку границы не нарушили, а также не прибегли к агрессивным поступкам.

"Конечно есть лукавство в заявлениях, что учения против никакой третьей стороны не направлены. Это игра на смягчение обстановки. Разыгрывается реальная модель нападения войск НАТО на Белоруссию", — поделился мнением эксперт в беседе с "Народными новостями".

Напомним, что в Латвии провели учения в центре Риги. Военные пугали стрельбой местных жителей, в том числе детей. В Сети можно найти ролики этих событий, а также увидеть комментарии негодующих граждан. Представители Минобороны страны извинились за инциденты.

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