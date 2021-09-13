Израиль ударил по четырём объектам ХАМАС в ответ на пуски ракет

Израильские военные нанесли ответный удар по объектам палестинского исламистского движения ХАМАС, правящего в секторе Газа.

Три ночи подряд террористы обстреливали Израиль с помощью ракет. Люди подняли панику из-за надвигающейся опасности, поэтому власти решили в ответ ударить по четырём объектам ХАМАС, используемых для учений.

В результате пострадали оружейная мастерская и вход в подземный туннель на территории сектора Газа. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте армейской пресс-службы.

Ракеты, которые террористы выпустили на Израиль в воскресенье и в ночь на понедельник, были успешно перехвачены благодаря системе противовоздушной обороны "Железный купол".

Напомним, ранее израильская армия также ударила по нескольким военным помещениям ХАМАС, расположенным под землёй. Это произошло после очередной атаки на местных жителей.