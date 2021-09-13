Израильские военные нанесли ответный удар по объектам палестинского исламистского движения ХАМАС, правящего в секторе Газа.
Три ночи подряд террористы обстреливали Израиль с помощью ракет. Люди подняли панику из-за надвигающейся опасности, поэтому власти решили в ответ ударить по четырём объектам ХАМАС, используемых для учений.
В результате пострадали оружейная мастерская и вход в подземный туннель на территории сектора Газа. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте армейской пресс-службы.
Напомним, ранее израильская армия также ударила по нескольким военным помещениям ХАМАС, расположенным под землёй. Это произошло после очередной атаки на местных жителей.
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