В Белорусии завели дело на польский телеканал "Белсат"

В Белоруссии возбуждено уголовное дело по причине уклонения от уплаты налогов польского телеканала "Белсат".

Начальник управления СК по Минску Сергей Паско заявил, что статья связана с деятельностью телеканала и не носит политического характера.

"Это чисто экономическая статья, ничего с политикой здесь не связано", — рассказала Паско в интервью телеканалу СТВ.

Он также сообщил, что в деле проводится расследование материалов о деструктивной деятельности польского телеканала.

Ранее суд Белоруссии признал информационные ресурсы телеканала "Белсат" экстремистскими. Основанием для решения стали материалы проверки МВД по Гомельской области.

Ранее сообщалось, что польский телеканал "Белсат", вещающий на белорусском языке, не имеет на территории республики аккредитацию.

В ноябре прошлого года журналисты "Белсата" были задержаны во время разгона протестующих против выборов президента в Белоруссии. В итоге в феврале 2021 года журналисты Дарья Чульцова и Катерина Бахвалова (Андреева) получили по два года лишения свободы.

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