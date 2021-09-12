"Мерзавцы мелочные": западные политики вывели Лукашенко из себя

Александр Лукашенко сообщил, что глава Евросовета Шарль Мишель просил президента России Владимира Путина надавить на белорусского лидера.

Разговор, о котором упомянул Лукашенко, состоялся 8 сентября. Тогда президент России и глава Евросовета обсудили Афганистан. А на следующий день после переговоров уже с белорусским президентом Владимир Путин посоветовал европейским государствам вести прямой диалог с Александром Лукашенко. Который, в отличие от талибов ("Талибан" — запрещенное в России движение) пришел к власти законно.

"Мишель… звонит Путину: "Вы там надавите на Лукашенко". Владимир Владимирович хорошо знает Лукашенко. Я читал эту стенограмму. "Позвольте, как это я надавлю? Это самостоятельное государство, почему вы не хотите с ним сам переговорить? Вы с талибами разговариваете?" — "Талибы контролируют территорию". Путин у них спрашивает: "А что, Лукашенко Беларусь не контролирует?" — рассказал Лукашенко.

Характеризуя поведение западных политиков, президент Белоруссии выражения особо не выбирал. По его словам, они "заходят, как псы побитые", причем в мелочах, пытаются надавить через спорт, культуру и по другим направлениям.

"Начинают наших ребят давить ни за что: вышел (Дмитрий) Басков (спортивный функционер) с флагом за президента — враг, мы требуем исключить тебя из федерации (хоккея Белоруссии). Мерзавцы мелкотравчатые, мелочные. Это действительно несолидное поведение", — заявил Лукашенко.

Лукашенко также заявил о готовности вести переговоры с Западом, в том числе и относительно ситуации с мигрантами. Однако прежде должны быть снять санкции.

"…пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем", — заявил президент Белоруссии.

Напомним, по итогам переговоров 9 сентября в Москве президентов России и Белоруссии было объявлено о согласовании всех 28 интеграционных карт.

По словам Владимира Путина, программы нацелены на углубление интеграции между двумя странами в разных областях. Речь идет об унификации законодательства в экономике, формирование единых энергетических и финансовых рынков, единого транспортного пространства, а также "реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики".