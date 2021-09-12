Песков рассказал, когда Путин встретится с Лукашенко в Белоруссии

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин встретится в Белоруссии с её лидером Александром Лукашенко на саммите стран СНГ в середине октября.

Пресс-секретарь Владимира Путина рассказал журналистам ТАСС, что такое мероприятие запланировано. Александр Лукашенко заявлял, что примерная дата встречи — 15 октября. В этот день политики поговорят о сотрудничестве Белоруссии и России.

Напомним, что девятого сентября белорусский политик встретился с Владимиром Путиным. По словам Александра Лукашенко, которого цитировала БелТА, президенты обсудили направления взаимопомощи. Кроме того, в беседе фигурировали такие темы, как:

энергетика;

газ и нефть;

вооружение;

строительство.

"А потом мы по предложению Владимира Владимировича вернулись к нему в кабинет, чаю попили и затянула нас конкретика", — поделился подробностями президент Белоруссии.

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