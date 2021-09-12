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Пресс-секретарь Зеленского объяснил, почему с ним не встречается Путин

Мир

Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского сообщил об условии, при котором он встретится с руководителем России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Зеленского объяснил, почему с ним не встречается Путин

По словам представителя Офиса Владимира Зеленского, он намерен лично поговорить с Владимиром Путиным на нейтральной территории, то есть не в их странах. Однако, как сказал Сергей Никифоров, на этом событии должны обсудить захваченные Россией земли, иначе встречи не будет.

"Надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесён на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет", — объяснил позицию Киева в эфире телеканала "Дом" пресс-секретарь Владимира Зеленского.

Сергей Никифоров подчеркнул, что Москва против разговоров на тему Крыма, поэтому президенты пока не встретились.

Напомним, что Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" передавал позицию Владимира Путина насчёт встречи с президентом Украины. По словам пресс-секретаря российского лидера, он готов к нормализации отношений.

"Президент сказал, что украинцы должны сами разбираться со своими президентами, они должны давать оценку итогам работы", — добавил представитель Кремля.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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