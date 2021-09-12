Во Франции талибов* назвали лжецами и отказались признать их власть

Власти Франции не признали новое правительство в Афганистане, которое сформировали члены террористического движения "Талибан"*. Об этом сообщил руководитель МИД Жан-Ив Ле Дриан. Также он обвинил боевиков в обмане.

По словам министра, Париж не собирается признавать новое руководство в республике, пока талибы не выполнят условия французской стороны. Политик напомнил о них:

не мешать беженцам покидать Афганитсан;

одобрить гуманитарную помощь на всей территории;

учитывать права женщин;

не связываться с террористической организацией "Аль-Каида"*.

"Они не раз говорили, что позволят некоторым иностранцам и афганцам беспрепятственно покинуть страну, и говорили об инклюзивном и представительном правительстве. Но они лгут. Результата нет", — высказался Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала France 5.

Ранее поступала информация, что лидер сопротивления в Афганистане Ахмад Масуд уехал из страны. Однако Касем Мохаммад, который близок к главному мятежнику, заявил FarsNews, что он находится на территории республики. По словам источника, боевики "Талибана" заняли 70% Панджшера, но в горах народное ополчение всё ещё борется.

Кроме того, Касем Мохаммад сообщил, что пакистанские самолёты помогают талибам подавлять сопротивление.

* Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация

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