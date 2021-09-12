EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей на Черном море
Эксперт прокомментировал слова главы "Нафтогаза" о высокой закупочной цене газа
Захарова о разрешении детям менять гендер: "Так зло над нами ещё не потешалось"
На учениях "Запад-2021" впервые провели массовое ночное десантирование
В МВД сообщили о самом популярном способе мошенничества
Производитель Xiaomi отреагировал на сообщения о блокировке смартфонов в Крыму
Володин высказался о Зеленском: "Привык шутить и играть роли"
ФБР по приказу Байдена обнародовало документ о теракте 11 сентября
Лавров оценил угрозу нарастания потока афганских беженцев в соседние страны

Израиль обвинил Иран в обучении террористов из Сирии и Йемена

Мир

Глава Министерства обороны Израиля Бени Ганц уличил властей Ирана в обучении террористов для угрозы на Ближнем Востоке. Также на конференции в Герцлии политик призвал другие страны вернуть санкции в отношении этой страны.

Израиль обвинил Иран в обучении террористов из Сирии и Йемена

Бени Ганц заявил, что руководство Ирана тренирует радикалов из:

  • Сирии,
  • Ирака,
  • Йемена.

По словам министра, террористы учатся работать с беспилотниками. Базой для боевиков, как сказал Бени Ганц, стал аэропорт Кашена. Кроме того, политик отметил, что у него есть доказательства — снимки со спутников. Однако общественность их не увидела.

"Пришло время всем мировым державам, включая Россию и Китай, присоединиться к кампании по поддержанию глобальной стабильности", — заявил глава, о котором написали Reuters.

Ранее власти Ирана сообщили, что имеют право ответить на угрозы Израиля. Об этом написал представитель МИД Саид Хатибзаде 10 сентября в Twitter.

"Находящийся вне закона израильский режим, сидящий на незаконном ядерном оружии и отказывающийся присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия", — описал дипломат положение Израиля. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Иран и Израиль: ситуация обостряется с каждым днем
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Израиль обвинил Иран в обучении террористов из Сирии и Йемена
В Белоруссии оценили встречу Путина и Лукашенко
Скончалась звезда Baccara Мария Мендиола
В Москве выявили минимум случаев смерти от COVID-19 с первого марта
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей на Черном море
Эксперт прокомментировал слова главы "Нафтогаза" о высокой закупочной цене газа
Захарова о разрешении детям менять гендер: "Так зло над нами ещё не потешалось"
На учениях "Запад-2021" впервые провели массовое ночное десантирование
В МВД сообщили о самом популярном способе мошенничества
Дипломат США назвал условие для противостояния Германии СП-2
Популярное
Мир. Новости мира
В Раде заговорили о прямых закупках российского газа

Украине приходится переплачивать за российский газ вследствие отказа от закупок напрямую. Такое положение дел в эфире телеканала "Наш" обрисовала депутат Верховной рады Анна Скороход.

В Раде заговорили о прямых закупках российского газа
11 сентября 2001: официальная версия гибели башен-близнецов не вызывает доверия
Мировое наследие
11 сентября 2001: официальная версия гибели башен-близнецов не вызывает доверия
Происшествия
Новая версия гибели москвички и её внучки, пострадавших "из-за арбуза"
Мир. Новости мира
Не сдержалась: президент Эстонии резко высказалась о стремлении Украины в ЕС
Василий Амирджанов Сейчас можно всё: кандидат в депутаты Дмитрий Певцов потребовал возвращения цензуры Василий Амирджанов Игорь Буккер Это не аллергия: выявлено редкое, но опасное последствие COVID-19 Игорь Буккер Ирина Гусакова Европа может отдать афганских беженцев талибам* Ирина Гусакова
Здоровье
В Роспотребнадзоре заявили о большом числе заражённых COVID-19 на курортах РФ
Политика. Новости и аналитика
Лавров оценил угрозу нарастания потока афганских беженцев в соседние страны
Кулеба пожаловался на усталость от неопределённости отношений с ЕС
Мир. Новости мира
Кулеба пожаловался на усталость от неопределённости отношений с ЕС
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников