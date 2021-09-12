Израиль обвинил Иран в обучении террористов из Сирии и Йемена

Глава Министерства обороны Израиля Бени Ганц уличил властей Ирана в обучении террористов для угрозы на Ближнем Востоке. Также на конференции в Герцлии политик призвал другие страны вернуть санкции в отношении этой страны.

Бени Ганц заявил, что руководство Ирана тренирует радикалов из:

Сирии,

Ирака,

Йемена.

По словам министра, террористы учатся работать с беспилотниками. Базой для боевиков, как сказал Бени Ганц, стал аэропорт Кашена. Кроме того, политик отметил, что у него есть доказательства — снимки со спутников. Однако общественность их не увидела.

"Пришло время всем мировым державам, включая Россию и Китай, присоединиться к кампании по поддержанию глобальной стабильности", — заявил глава, о котором написали Reuters.

Ранее власти Ирана сообщили, что имеют право ответить на угрозы Израиля. Об этом написал представитель МИД Саид Хатибзаде 10 сентября в Twitter.

"Находящийся вне закона израильский режим, сидящий на незаконном ядерном оружии и отказывающийся присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия", — описал дипломат положение Израиля.

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