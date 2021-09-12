Скончалась Мария Мендиола, участница популярного испанского дуэта Baccara. Женщине было 69 лет.
Известная певица и танцовщица умерла 11 сентября рядом с близкими людьми. Это произошло в Мадриде. Как написали журналисты BBC News, что послужило причиной смерти пока неизвестно.
Дуэт Baccara появился в 1977 году. Коллектив создали Мария Мендиола и Майте Матеос, будучи танцовщицами фламенко. Сначала девушки исполняли каверы на произведения популярных исполнителей. В 1980 году Мария Мендиола начала петь с Марисой Перес, после 2008 — с Кристиной Севильей.
Хиты Baccara:
Последнюю песню полюбили люди не только в Европе, но и в Советском Союзе.
Название дуэта придумали из-за сорта розы Baccara, который стал символом коллектива.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Украине приходится переплачивать за российский газ вследствие отказа от закупок напрямую. Такое положение дел в эфире телеканала "Наш" обрисовала депутат Верховной рады Анна Скороход.