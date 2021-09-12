Скончалась звезда Baccara Мария Мендиола

Скончалась Мария Мендиола, участница популярного испанского дуэта Baccara. Женщине было 69 лет.

Известная певица и танцовщица умерла 11 сентября рядом с близкими людьми. Это произошло в Мадриде. Как написали журналисты BBC News, что послужило причиной смерти пока неизвестно.

Дуэт Baccara появился в 1977 году. Коллектив создали Мария Мендиола и Майте Матеос, будучи танцовщицами фламенко. Сначала девушки исполняли каверы на произведения популярных исполнителей. В 1980 году Мария Мендиола начала петь с Марисой Перес, после 2008 — с Кристиной Севильей.

Хиты Baccara:

Call Me Up;

Fantasy Boy;

Touch Me;

Yes Sir, I Can Boogie;

The Devil Sent You To Laredo.

Последнюю песню полюбили люди не только в Европе, но и в Советском Союзе.

Название дуэта придумали из-за сорта розы Baccara, который стал символом коллектива.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.