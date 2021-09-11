США планируют продолжать сдерживать запуск газопровода "Северный поток- 2"

Власти США планируют продолжать сдерживать запуск достроенного газопровода "Северный поток-2", заявил старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштайн.

"Северный поток — 2" — это плохая идея, опасный геополитический проект, который ничего общего с поставками газа не имеет и угрожает европейским странам. США не прекратят усилий для воздействия на "Северный поток-2"", цитирует ТАСС заявление представителя Госдепа на проходящем в Киеве форуме YES Brainstorming.

Амос Хохштайн уточнил, что власти США будут добиваться проведения тщательной сертификации газопровода и приведения его в соответствие с требованиями, предъявляемыми к подобным объектам ЕС.

Представитель Госдепа заявил, что шаги, предпринятые США, для отсрочки окончания строительства газопровода, были результативными.

"Нас изначально беспокоили не российская нефть или газ, а их политическое использование в Европе. Именно для противодействия этому мы предприняли усилия по обеспечению Европы сжиженным газом, что существенно уменьшило политическое влияние РФ", — добавил Амос Хохштайн.

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