Талибы* угрожают бойцам афганского спецназа

Боевики движения Талибан*, взявшего власть в Афганистане, угрожают сотрудникам спецподразделений страны из-за содействие американским военным при эвакуации гражданского населения.

Анонимные личности пишут бойцам спецназа Афганистана с угрозами расправы, в том числе в адрес членов их семей. Поводом для таких нападок послужило то, что члены спецподразделений республики в недавнем времени участвовали в охране аэропорта Кабула, через который американские военные эвакуировали из страны гражданских лиц. Как передаёт The Washington Post, талибы* сумели установить личности некоторых спецназовцев и теперь подвергают их нападкам.

Соединения особого назначения вооруженных сил Афганистана были сформированы при активном участии американских военных. Бойцы получили подготовку высокого уровня и представляли собой наиболее боеспособную частью афганской армии. Большая часть спецсил дислоцировалась на юге страны, а после прихода к власти Талибана* переместилась в Кабул.

* Террористическая организация, запрещённая в России.

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