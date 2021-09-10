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Генсек ООН: приход к власти талибов может ободрить других террористов

Мир

Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешз заявил, что быстрый приход талибов* к власти в Афганистане может подтолкнуть другие террористические организации к активным действиям в других странах.

Генсек ООН: приход к власти талибов может ободрить других террористов

Генеральный секретарь выразил беспокойство по поводу того, что происходит в "горячих точках" по всему миру. "Талибан"* (организация признана террористической и запрещена в России) сумел захватить целую страну. Его пример может ободрить другие террористические группировки, отметил Гутеррешз.

После того, как американские войска начали покидать Афганистан, бойцы движения "Талибан" активизировали наступление и за пару недель захватили страну. 15 августа они вошли в Кабул, а на следующий день объявили о окончании войны. В конце августа США вывезли всех своих военных с территории Афганистана. Силы сопротивления под командованием Ахмада Масуда до сих пор противостоят талибам в провинции Панджшер.

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