Турчинов рассказал, что Киев не сможет "зачистить" Крымский мост

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о срыве программы по закупке крылатых ракет "Нептун". Из-за этого Киеву не удастся "зачистить" Крымский мост, как было обещано ранее.

По словам Турчинова, Украина планировала построить мощную противокорабельную оборону на основе крылатых ракет "Нептун", но армия заказала только один дивизион мобильных пусковых комплексов вместо трёх.

Он рассказал о планах создать ракетные комплексы "Нептун", которые можно бы было транспортировать самолётами. Однако этот проект был заморожен и остановлен, сообщил Турчинов в эфире "5 канала".

"Нептуны" могли бы в значительной мере усилить защиту побережья Украины и повысить боеспособность её армии, плоть до того, что она могла бы уничтожить любую надводную цель России и "зачистить" Керченский мост, подчеркнул экс-секретарь СНБО.

Однако киевские власти проявили бездействие, добавил Турчинов.

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