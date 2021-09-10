Талибы* захватили склад с советским оружием и техникой

Бойцы движения "Талибан"* (организация признана террористической и запрещена в РФ) захватили в афганской провинции Панджшер большой склад, где хранится советское оружие и техникой.

По словам одного из командиров "Талибана", склад такой большой, что доставка в Кабул всего вооружения займёт несколько дней. Об этом сообщает РИА Новости.

После вывода из Афганистана американский войск талибы начали наступление и за короткий промежуток времени захватили страну. 15 августа они взяли под контроль столицу Кабул. 31 августа последний военный армии США покинул кабульский аэропорт. Таким образом, завершилось 20-летнее пребывание американского военного контингента в Афганистане. Силы сопротивления под командованием Ахмада Масуда до сих пор противостоят талибам в провинции Панджшер.

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