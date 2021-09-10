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Талибы* не станут помогать другим государствам ловить террористов

Мир

Представители террористического движения "Талибан"*, которое захватило Афганистан, отказались объединяться с другими странами для миссий против терроризма и передавать им информацию о радикалах. Об этом сообщил талиб Мохаммад Сохаил Шахин.

Талибы* не станут помогать другим государствам ловить террористов

Он подчеркнул, что "Талибан" будет противостоять террористам независимо от служб других стран, также не станет передавать им данные своих расследований. Кроме того, боевики напомнили, что заинтересованы в сдерживании радикалов, так как они помешают восстановлению республики.

"Он также указал на то, что другие государства могут выразить им свою обеспокоенность посредством дипломатических контактов", — сообщили журналисты Global Times, которые взяли интервью у представителя организации.

Также Мохаммад Сохаил Шахин рассказал, что многие экстремисты "Исламского движения Восточного Туркестана"* уехали из Афганистана благодаря талибам. Они объявили, что не дадут террористам на территории страны готовиться к нападениям на другие государства.

* Запрещённые в Российской Федерации террористические организации

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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