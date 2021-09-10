Белорусская феминистка эмигрировала в Литву из-за участия в протестах

Белорусская феминистка Марина Ментусова, которая создала проект "Альтернативное 8 марта", эмигрировала в Литву. Женщина организовывала протесты с дамами после выборов президента в прошлом году. Из-за этого на неё завели уголовное дело.

До эмиграции Марина Ментусова жила в России, однако её власти стали экстрадировать белорусских обвиняемых на родину. Во время тех митингов женщины ходили с цветами и ленточками в руках. Для освещения подобных акций феминистка создала Telegram-канал.

Об отъезде в Литву вместе с дочкой Верой Марина Ментусова рассказала в Facebook. Она с сожалением отметила, что её эмиграция — политическая. Феминистка пояснила, что её преследуют по экстремистской статье.

"Если государственному строю угрожают поющие женщины в белых платьях, то у меня вопросы к этому государственному строю", — добавила в посте Марина Ментусова.

Пользователи социальной сети поддержали женщину:

"Марина, люблю тебя! Хорошо, что вы в безопасности!" — высказалась Светлана Строганова. "Жуть и хтонь. Вильнюс прекрасен — но как же хочется верить, что ты сможешь свободно вернуться в Минск или Москву…" — заявил Михаил Климанов.

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