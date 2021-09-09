Власти Казахстана пообещали отсудить "Бураны" у частного лица

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин заявил, что планирует отсудить советские орбитальные корабли-ракетопланы "Буран" у частного лица и вернуть их государству.

Казахские власти три года судятся с гражданином Дауреном Мусой, который в настоящее время владеет "Буранами". По словам Мусина, власти продолжат судиться до тех пор, пока не будет восстановлена законность и справедливость. Он убеждён, что "Бурнаны" принадлежат АО РКК "Байконур", а не Даурену Мусе.

Тем не менее, сейчас гражданин Казахстана владеет лётным экземпляром космического челнока и его макетом, а также ракетой "Энергия-М".

В начале сентября НПО "Молния", которое разработало космический корабль "Буран", осмотрело челнок на Байконуре и вознамерилось вернуть его в Россию. Однако своё возмущение по поводу этого выразил гендиректор казахстанского частного АО "РКК Байконур" Даурен Муса, который владеет макетом и вторым лётным экземпляром "Бурана". Он не дал согласие на вывоз челнока в Россию.

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