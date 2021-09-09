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Талибы* дали новое имя аэропорту Кабула

Мир

Представители движения Талибан* переименовали в столице Афганистана Кабуле международный аэропорт. В частности, они убрали из названия воздушной гавани имя бывшего президента республики Хамида Карзая.

Талибы* дали новое имя аэропорту Кабула

О переименовании главного аэропорта страны 9 сентября официально заявила комиссия движения Талибан* по культуре. По данным этого же источника, новое название присвоено и площади, ранее носившей имя афганского полевого командира Ахмад Шаха Масуда. В настоящее время его сын, Ахмад Масуд, является лидером сил сопротивления талибам* в провинции Панджшер.

Напомним, в четверг 9 сентября, движение Талибан* разрешило вылет из аэропорта Кабула 200 иностранцам. Также отсюда вылетел первый коммерческий рейс в столицу Катара Доху. Сегодня в восстановлении работоспособности кабульского аэропорта задействованы не только афганцы, но и эксперты из Турции и Катара.

*Признано террористическим и запрещено в России.

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Автор: Максим Антипцев, Куратор: Любовь Степушова
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