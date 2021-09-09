Франция прощается с Бельмондо

Церемония прощания с актёром Жан-Полем Бельмондо проходит в Париже в Доме Инвалидов. Её участниками стали президент Франции Эммануэль Макрон, многочисленные представители мира кино и спорта, родные и друзья артиста.

Проводить в последний путь звезду мирового кино также прибыли члены французского правительства, включая премьер-министра страны Жана Кастекса. Среди присутствующих на церемонии — также бывший президент Франции Франсуа Олланд.

Сообщается, что для рядовых граждан во дворе парижского Дома Инвалидов отведено порядка тысячи мест. Некоторые из них, чтобы присутствовать на церемонии, занимали очередь с самого утра. Не сумевшие попасть внутрь комплекса многочисленные почитатели таланта актера наблюдают за трансляцией с помощью установленных снаружи экранов.

Церемония продлится до 20.30 по московскому времени. По её окончании территорию Дома Инвалидов откроют для всех желающих проститься с Жан-Полем Бельмондо.

Напомним, актёр скончался 6 сентября в возрасте 88 лет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.