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Захарова пообещала внимательно следить за формированием афганского правительства

Мир

Россия планирует следить за процессом формирования нового кабмина Афганистана и обеспечением его инклюзивности, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова пообещала внимательно следить за формированием афганского правительства

Она отметила, что сейчас члены созданного талибами* правительства имеют статус исполняющих обязанности. По мнению Захаровой, это может говорить о незавершённости процесса формирования властной вертикали в Афганистане.

"Не исключено, что она будет включать в себя и другие структуры, за счёт которых удастся обеспечить инклюзивность нового органа власти. Мы будем за этим внимательно следить", — цитирует представителя МИД ТАСС.

Мария Захарова отметила, что только учёт интересов всех этнических групп в Афганистане позволит добиться мирного восстановления страны и согласия в её обществе.

Напомним, "Талибан"* назвал имена членов временного правительства Афганистана 7 сентября. Состав кабмина вызвал неоднозначную реакцию в стране, в том числе из-за того, что в нём оказалась представлена только одна этническая группа — пуштуны.

По информации источника The Khaama Press, временное афганское правительство будет действовать около полугода, после чего сформируют постоянный состав кабмина.

*"Талибан" — организация запрещена в РФ.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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