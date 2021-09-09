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Международным рейсам разрешили летать над Афганистаном

Мир

Боевики радикального движения "Талибан"* разрешили международным авиакомпаниям летать над Афганистаном. Также террористы позволили самолёту со 115 пассажирами вылететь из столицы республики в Доху, крупнейший город Катара.

Международным рейсам разрешили летать над Афганистаном

Инсайдер из экстремистской организации "Талибан" рассказал, что в кабульском аэропорту открыли диспетчерский пункт. Также человек добавил, что иностранные судна могут безопасно передвигаться в воздушном пространстве республики.

Источник РИА Новостей подтвердил информацию о первом коммерческом рейсе с момента захвата талибами Афганистана. 115 человек покинули его и отправились в Катар.

Ранее члены "Талибана"* заявили, что через полгода проведут выборы в "официальный кабинет министров". До этого события на территории республики будет властвовать переходное правительство. Об этом написали журналисты The Khaama Press.

Некоторые афганцы негативно восприняли состав нового правительства. Их возмутило, что террористы не выполнили обещание об инклюзивном руководстве:

  • все члены правительства связаны с "Талибаном";
  • во власти оказались одни пуштуны, за исключением двух человек;
  • нет женщин.

* Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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