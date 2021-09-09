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Очередной танкер перегородил Суэцкий канале

Мир

В Суэцком канале на некоторое время было приостановлено движение судов из-за севшего на мель танкера. Инцидент произошёл днём 9 сентября, через некоторое время судно сняли с мели и канал был разблокирован.

Очередной танкер перегородил Суэцкий канале

Как передаёт Sky News Arabia, причиной затора на Суэце стал сухогруз Coral Crystal под флагом Панамы. Танкер сел на мель на 54-м километре пути северного участка канала, в результате ждать прохода были вынуждены ещё четыре корабля. Через некоторое время судно успешно сняли с мели, а движение по Суэцкому каналу было возобновлено.

Coral Crystal — относительно новые судно. Оно построено в 2012 году и предназначено для перевозки наливных грузов. Его габариты составляют 225 на 32 метров. Танкер следует в Порт-Судан.

Напомним, 23 марта на юге Суэцкого канала контейнеровоз Ever Given, идущий также под флагом Панамы, сел на мель. И хотя судно сняли 29 марта, движение по каналу было восстановлено лишь 6 апреля.

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Сдвинулся с мертвой точки: как освобождали Суэцкий канал
Автор: Максим Антипцев, Куратор: Любовь Степушова
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